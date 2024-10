Grupa Chmiel Polonia Słubice przegrała na własnym stadionie z Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański 0:1 w meczu 13 kolejki spotkań gr. 3 III ligi.

W pierwszej połowie piłkarze obu zespołów mieli swoje okazje do zdobycia bramek, ale dopiero w 39 minucie bramkarza gospodarzy pokonał Miłosz Jóźwiak, który miał sporo miejsca i wykorzystał to strzelając nie do obrony.

W drugiej połowie, mimo prowadzenia, stroną dominującą byli goście, a bramkarz Polonii Ignacy Marciniak kilka razy bronił groźne strzały rywali. W końcówce swoje okazje mieli także miejscowi, ale nie byli w stanie skierować piłki do bramki Odry.

Z wygranej cieszy się zdobywca bramki Miłosz Jóźwiak.