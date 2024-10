Koszykarki InvestInTheWest Enei Gorzów Wlkp. pokonały we własnej hali cypryjski SoleMare by the sea AEL Limassol 91:52 w meczu 2 kolejki spotkań grupy A EuroCup Women.

W pierwszej kwarcie gorzowski zespół sprawiał wrażenie jakby sprawdzał możliwości rywalek, a mimo to wygrał pierwszą część spotkania 21:17. W drugiej miejscowe bezlitośnie wykorzystały przewagę wzrostu i przez pierwsze sześć minut nie pozwoliły przeciwniczkom na oddanie choćby jednego celnego rzutu. W efekcie w połowie drugiej kwarty gorzowska drużyna prowadziła 36:17, a na długą przerwę koszykarki schodziły 21 punktowym prowadzeniu miejscowych (45:21), które tego prowadzenia nie oddały do końcowej syreny.

Zadowolona po meczu była zdobywczyni 10 punktów Emilia Kośla.

Mimo wysokiego zwycięstwa trener Dariusz Maciejewski nie był do końca zadowolony ze stylu gry swojej drużyny.