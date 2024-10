Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów pokonali na wyjeździe PSG Stal Nysa 3:2 w 6. kolejce PlusLigi.

To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo gorzowskiej drużyny w tym sezonie. Pierwszego seta Stal wygrała pewnie do 19, ale drugi zdecydowanie należał do Cuprum Stilonu i skończył się rezultatem 25:14. W trzeciej partii gospodarze zwyciężyli do 22, w czwartej bardzo zaciętej do 23 wygrali gorzowianie. Emocje były także w tie-breaku, zakończonym 15:13 dla Cuprum Stilonu.

Najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany Robert Taht. Estoński przyjmujący gorzowskiej drużyny skończył aż 20 z 24 ataków. Zespół trenera Andrzeja Kowala zdobył też aż 15 punktów z zagrywki, skuteczni w ataku byli również środkowi Seweryn Lipiński i Marcin Kania.

Mecz podsumowuje II trener Cuprum Stilonu, Tomasz Kowalski (wypowiedź dzięki uprzejmości team managera klubu):

Kolejny mecz Cuprum Stilonu już we wtorek o 17:30 w Kędzierzynie-Koźlu przeciwko tamtejszej ZAKSIE. Relacja z tego spotkania na 95.6 FM.