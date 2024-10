Gorzowski teatr przygotowuje spektakl muzyczny pt „Moja Abba”.

To historia miłości do muzyki, którą się kocha, przy której się tańczy i zakochuje. To także historia młodości, do której zawsze się wraca, bo była szalona i pełna zabawy, beztroski. Premiera w najbliższą sobotę o 19.00. Zaprasza Ewa Kunicka z teatru:

Premiera w sobotę,ale spektakl będzie można obejrzeć także w niedzielę i także o 19.00