Dziś po godz. 14:05 w cyklu „Historie pisane na nowo” kolejna relacja z Gdyni z Międzynarodowego Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. To najważniejszy przegląd twórczości filmowej i radiowej poświęconej historii najnowszej. Pokazom towarzyszą spotkania ze świadkami historii i debaty z udziałem ekspertów. Będzie m.in. relacja ze spotkania z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem. Przekazał on informacje o prawdopodobnym odnalezieniu szczątków Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. Był on jednym z najważniejszych dowódców podziemia antykomunistycznego. Wraz ze swoim odziałem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego do wiosny 1951 roku operował na północnym Mazowszu.

Szczątki odkryto na powązkowskiej „Łączce”. Przełomem okazała się analiza odnalezionych przy szkielecie beretu i orzełka. Wcześniej IPN poszukiwał szczątków „Roja” na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Po wojnie była to siedziba lokalnej bezpieki. Przywożono tam ciała partyzantów, zabitych w obławach.

Do śmierci „Roja” przyczynił się donos agentki bezpieki pozostającej z nim – według raportów służb – w bliskich kontaktach. Dowódca oddziału NZW poległ w Szyszkach późnym wieczorem 13 kwietnia 1951 roku. W obławę przeciwko „Rojowi” i jego podkomendnemu Bronisławowi Gniazdowskiemu „Mazurowi” zaangażowano liczącą około 250 osób grupę operacyjną UB i KBW.