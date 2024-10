Musimy rozpocząć proces konsolidacji; to sygnał dla społeczeństwa, że polski obóz patriotyczny się jednoczy – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego Kongresu partii w Przysusze nawiązując do połączenia z Suwerenną Polską.

Kaczyński przekonywał, że Polska stoi przed bardzo niezwykłymi wyzwaniami. „A my jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, by Polskę przed tym wszystkim obronić” – mówił.

W tym kontekście nawiązał do połączenia z Suwerenną Polską. „Musimy rozpocząć proces konsolidacji, najpierw tej wewnętrznej. Stad dzisiejsza Rada Polityczna, która ma się w drugiej turze kongresu zebrać, i ma doprowadzić do pełnej konsolidacji nas i Suwerennej Polski” – powiedział.

Przyznał, że ten proces wzbudza wiele oporów, ale – jak zaznaczył – w polityce trzeba umieć nad pewnymi faktami przechodzić do porządku dziennego. „Ja często żartem mówię, że w polityce trzeba mieć pamięć dobrą, ale krótką” – mówił szef PiS.

Jak dodał, były różne wydarzenia „i mnie one dotyczyły, ale powtarzam – musimy to zrobić”. „To jest sygnał dla społeczeństwa, że polski obóz patriotyczny się jednoczy. A my sojuszu i sojuszników musimy szukać tylko tam, tylko w polskim obozie patriotycznym” – ocenił. „I będziemy ich szukać, to jest nasze wielkie zadanie” – dodał.

Kaczyński mówił też, że powołanie Komitetu Wykonawczego ma „aktywizować i dynamizować”. Jak tłumaczył, osoby, które znajdą się w Komitecie będą prowadziły „akcję bieżącą”. „Ci ludzie się sprawdzają jako ludzi bardzo energiczni, jako tacy którzy naprawdę coś potrafią, potrafią być ofensywni na sali sejmowej, także w swoich okręgach” – mówił szef PiS.

„To ma być takie wzmocnienie naszych działań i w centrali, w Sejmie i okręgach wyborczych i w internecie. Można powiedzieć, że wszędzie” – dodał.