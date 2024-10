W Żaganiu po raz kolejny zorganizowano wystawę prac malarskich wykonanych przez skazanych z Zakładu Karnego w Krzywańcu. W holu słonecznym pałacu książęcego zaprezentowano około 300 obrazów. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone będą dla podopiecznych Fundacji Uśmiech Dziecka działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wystawa to efekt końcowy projektu pod nazwą „Okno na świat”. – To resocjalizacja i terapia osadzonych poprzez malowanie i tworzenie innego rękodzieła. Dla nich samych to również możliwość spłaty długu wobec społeczeństwa – mówi pułkownik Daniel Janowski dyrektor zakładu penitencjarnego:

– Obrazy są naprawdę piękne i wyzwalają w odbiorcy wiele emocji. Dla nas to wystawa wyjątkowa, bowiem nasi partnerzy, z którymi współpracujemy zdecydowali się przeznaczyć środki ze sprzedaży tych dzieł dla naszych podopiecznych – mówi Katarzyna Nowotyńska dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

– Dla mnie osobiście to ważna chwila. Wiem, że także dla autorów tych prac. Jestem z nich dumna za to, co właśnie robią dla dzieci – mówi major Ewa Igiel autorka projektu „Okno na świat”:

Wielu żaganian i mieszkańców regionu jest w pałacu po raz kolejny za sprawą wystawy. Oglądający obrazy po raz pierwszy podkreślają, że warto tu dzisiaj być. – Malowidła są piękne jak piękny jest cel tego wydarzenia – zaznacza Honorata Matusiak-Dzimińska:

Dodajmy, że każdy z uczestników mógł także kupić okolicznościowy kalendarz z ilustracjami obrazów.