Siatkarze Cuprum Stilonu przygotowują się do czterodniowego wyjazdu do województwa Opolskiego.

W sobotę jadą do Nysy, gdzie w niedzielę czeka ich spotkanie z tamtejszą Stalą a po tym meczu przenoszą się do Kędzierzyna-Koźla – tam we wtorek zmierzą się z miejscową ZAKSĄ. Oba PlusLigowe mecze będzie dzielic niespełna 48 godzin, ale środkowy Cuprum Stilonu Marcin Kania zapewnia, że zespół jest gotowy na grę w tak krótkim odstępie czasu: