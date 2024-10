Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei AJP Gorzów przegrały na wyjeździe VBW Gdynia 71:90 w meczu inaugurującym nowy sezon Orlen Basket Ligi Kobiet. Przez ponad pół godziny było to wyrównane spotkanie. Ostatnie minuty należały jednak do gdynianek.

Rozpoczęło się od prowadzenia miejscowych. Po minucie gry gdynianki wyszły na 4:0 Gorzowianki wyrównały, potem wyszły na 7:4. Później wynik oscylował w okolicach remisu. Ostatecznie po niezwykle wyrównanej I partii VBW prowadziło 20:18.

Po 12 min miejscowa ekipa odskoczyła gorzowiankom na 5 „oczek”, było 23:18. PSI Enea szybko wyrównała, a następnie wyszła na 25:23. Nie trwało to długo, bowiem inicjatywę znów przejęły gdynianki. Ich prowadzenie nie było jednak duże, wynik znów oscylował w okolicach remisu. Po 17 min gry było 31:31. Ostatecznie to podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego wygrały II kwartę 19:18, jednak po pierwszej połowie to VBW prowadziło 38:37.

W III części gdynianki powiększały przewagę. Po 25 min gry było 51:44 dla VBW. Ciężar odrabiania strat wzięła na siebie liderka gorzowskiej drużyny Elena Tsineke i po 28 min było 53:50. Gdynianki wygrały III kwartę 18:17 i po pół godziny rywalizacji prowadziły 56:54.

Na początku IV kwarty gorzowianki doprowadziły do remisu po 56. Później przeważały miejscowe. Po 34 min gry VBW wyszło na 65:58. Minutę później było 69:60. Później przewaga miejscowych jeszcze bardziej rosła. Ostatecznie gdynianki wygrały IV część wyraźnie, bo 34:17 i w całym spotkaniu zwyciężyły różnicą aż 19-stu punktów.