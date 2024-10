Rasmus Jensen przedłużył kontrakt z Falubazem Zielona Góra na sezon 2025.

Duńczyk spędził w zielonogórskiej drużynie dwa poprzednie sezony, a w 2024 zadebiutował w PGE Ekstralidze. 31-latek uważa, że podjął słuszną decyzję. – Jestem bardzo zadowolony z tego, co dotychczas udało nam się osiągnąć, ale w nowym sezonie walczymy o znacznie więcej – powiedział Jensen, cytowany przez media klubowe.

Popularny „Rasser” wcześniej był także zawodnikiem Polonii Piła, Wandy Kraków i Wybrzeża Gdańsk.

– Rasmus będzie z nami kolejny rok i wierzę, że znów pokaże kibicom świetny żużel. To oczywiste, że w życiu każdego sportowca bywają gorsze momenty, ale Rasmus to żużlowiec z krwi i kości, który nigdy się nie poddaje. Zawsze walczy do końca i tak będzie też w nadchodzącym sezonie – przekonuje prezes Zielonogórskiego Klubu Żużlowego SSA, Wojciech Domagała.