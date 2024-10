Baseball to popularny sport zespołowy, który jest szczególnie rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Jest to gra, która łączy elementy rywalizacji, umiejętności fizycznych i taktycznego myślenia. W Polsce istnieje kilka lig baseballowych, w których drużyny rywalizują ze sobą. Sport ten zyskuje coraz większą popularność, co udowadnia Baseballowy Klub Sportowy Giganci Zielona Góra. Drużyna zaprasza na treningi zarówno dorosłych jak i dzieci. O grze w baseball opowie: trener Artur Szałankiewicz, członkowie drużyny oraz ich rodzice.