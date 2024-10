Zawodnicy UKS Sztangiście Zielona Góra: Bartosz Paczkowski i Mateusz Bania wystąpili w eliminacjach do mistrzostw Polski U15 w Świdnicy.

Z dwójki reprezentantów zielonogórskiego klubu awans wywalczył Bartosz Paczkowski, który wygrał turniej strefowy w kat. do 96 kg i z drugim wynikiem w kraju pojedzie do Nowego Dworu Mazowieckiego. Podobna sztuka nie udała się Mateuszowi Banii, pomimo trzeciego miejsca w turnieju strefowym w kat do 89 kg, w stawce krajowej zajął 12 miejsce. Mówi Michał Strykowski – wiceprezes i szkoleniowiec zielonogórskiego klubu: