O modlitwie w intencji uchodźców i migrantów ma przypominać obchodzony dziś w Kościele katolickim 110 Dzień Migranta i Uchodźcy. Na świecie jest około 150 milionów uchodźców oraz między 300 a 400 milionów migrantów, poszukujących pracy poza swoją ojczyzną.

Przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw Migrantów i Uchodźców, biskup Krzysztof Zadarko, na konferencji poprzedzającej dzień migranta zwrócił uwagę na potrzebę budowania relacji z przybyszami w Polsce. „My razem z nimi tworzymy jeden lud, nie tylko ochrzczonych, ale także lud zmierzających razem do Niebieskiej Ojczyzny, stąd obecność u nas ludzi innych kultur, innych religii jest dla Kościoła, chrześcijan, jest dla nas wyzwaniem, by przyjąć proszących o pomoc, ale też wyzwaniem budowania z nimi relacji na płaszczyźnie dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego” – podkreślił biskup Zadarko. Dodał, że w Polsce jest 2-milionowa społeczność ukraińska, między 300 a 500 tysięcy Białorusinów i dziesiątki tysięcy przybyszów z Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Przewodniczący Rady do spraw Migrantów i Uchodźców przestrzegł przed znużeniem w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy: „Nasze społeczeństwo jest na tyle zmęczone czy rzeczywiście mamy pomagać, czy rzeczywiście mamy budować z Ukraińcami w Polsce wspólną przyszłość, czy mamy prawo oczekiwać od tych, którzy tu przybyli, spełnienia pewnych warunków, między innymi uszanowania naszej tradycji, naszej pamięci historycznej. Jednak nie mamy rozwiązanych spraw z naszej przeszłości, jak historia Wołynia, ale też wcześniejsze historie niewyjaśnione” – mówił biskup Zadarko. Apelował, by Polacy nie stracili cnoty miłości, która musi być roztropna, ale też nie może gasnąć.

Pomoc charytatywna uchodźcom udzielana jest przez Caritas Polska w 28 miastach w kraju. 90 procent osób, które korzystają z pomocy, to Ukraińcy – podkreślała Małgorzata Jarosz-Jarszewska, wicedyrektor Caritas Polska. Podkreślała, że w ostatnich dwóch latach 115 tysięcy osób skorzystało z pomocy Centrów, w ostatnim roku około 41 tysięcy. „Co wskazuje na to, że ta liczba bardzo nie maleje, zwracają się do nas osoby, które być może wcześniej radziły sobie z pomocą innych instytucji i teraz z biegiem czasu potrzebują pomocy” – mówiła Małgorzata Jarosz-Jarszewska.

O pomoc zgłaszają się także obywatele byłych republik ZSRR, głównie z Czeczenii, Gruzji, Tadżykistanu i Białorusi, a także coraz więcej uchodźców z Wenezueli, Afganistanu, Syrii czy Egiptu.

Największe Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas działa w Warszawie, udzielając bezpośredniej i systematycznej pomocy około 20 tysiącom osób. To pomoc socjalno-żywnościowa, także wsparcie integracyjne – polegające na przykład na nauce języka polskiego w grupach o różnym zaawansowaniu. Z takich kursów korzysta ponad 8 tysięcy migrantów. Caritas pomaga także w znalezieniu pracy, prowadzi kursy zawodu, doradztwo i wsparcie zawodowe.

Caritas Polska świadczy też pomoc uchodźcom i migrantom w różnych częściach świata. Największa pomoc ze strony Caritas Polska udzielana jest uchodźcom z Wenezueli na terenie Kolumbii, Caritas pomaga też uchodźcom w Jemenie oraz w Libanie.