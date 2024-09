Kilka milionów złotych – to szacunkowa wartość strat po powodzi w Karkonoskim Parku Narodowym. Zniszczenia dotyczą głównie szlaków i infrastruktury turystycznej.

„Szlaki są rozmyte, jest kilka odcinków szlaków, które w zasadzie musimy wyremontować, są również drogami dojazdowymi do schronisk, do schroniska pod Łabskim Szczytem, szlak żółty jest tak rozmyty po tych opadach, że w zasadzie powinniśmy go wyremontować w całości, szlak czerwony do schroniska nad Łomniczką w Karpaczu, szlak czarny, czyli Śląska Droga od dolnej stacji wyciągu na Kopę” – mówi Monika Rusztecka-Rodziewicz z parku.

Park jest jednak otwarty, a turyści są mile widziani. „W górach jest piękna jesień, mamy absolutnie fantastyczne kolory i przeżycia krajobrazowe, zapraszamy do naszych miejscowości podkarkonoskich, zapraszamy do schronisk w Karkonoszach i zapraszamy na nasze zajęcia edukacyjne do Pałacu Sobieszów, rejon Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej jest bezpieczny, można wędrować” – zaznaczała.

Otwarty jest już wodospad Kamieńczyka. Zakończył się już przegląd i naprawy zabezpieczeń. Można korzystać z tarasów widokowych zarówno nad wodospadem, jak i wewnątrz jego gardzieli.