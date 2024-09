Zasiłki w zw. z powodzią w wysokości 10 tys. zł trafiły do blisko 40 tys. gospodarstw domowych – przekazał w piątek podczas posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.

Komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024 rozpoczęła prace nad dwoma projektami: rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także przygotowanym przez PiS projektem o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek poinformował, że jeśli chodzi o wypłatę tzw. zasiłków powodziowych w wysokości 10 tys. zł, to trafiły one do blisko 40 tys. gospodarstw domowych (zasiłek powodziowy w wysokości 2 tys. zł i 8 tys. zł z pomocy społecznej). Dodał, że uruchomiono ponadto wypłatę wsparcia na remont i odbudowę domów po powodzi. Na remont/odbudowę budynku mieszkalnego można otrzymać do 200 tys. zł, a na remont/odbudowę budynków gospodarczych do 100 tys. zł. Przyznawana pomoc jest bezzwrotna.

W trakcie posiedzenia komisji Tomasz Olszówka z biura Rzecznika MŚP zaapelował o rozszerzenie działań, jakie miałyby być skierowane do przedsiębiorców i znajdą się w procedowanych przepisach. Postulował m.in. o odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne przez płatników na okres usuwania skutków powodzi. Zgłaszał również pomysł, by wesprzeć odbudowę lub remonty lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarczą.

Reprezentująca Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Karolina Umińska zwróciła uwagę, że procedowany projekt rządowy w przypadku dopłat do oprocentowania kredytów powinien wziąć pod uwagę także te, które zostały zaciągnięte w SKOK-ach, czego obecny projekt nie przewiduje.