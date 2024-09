Zespół Willowo-Ogrodowego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie zaprasza na na wernisaż wystawy rysunków Romana Picińskiego „Piciński. Dawne domy…Dawne place…”. Mówi Ewa Pawlak – dyrektor muzeum:

Roman Piciński to znany i ceniony gorzowski malarz i grafik, który w swych pracach uwiecznia przede wszystkim przedwojenny Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe).

Wystawę będzie można oglądac do 30 stycznie 2025 roku.