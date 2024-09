Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ przegrali przed własną publicznością z Olimpem Grodków 30:32 w meczu I ligi grupy B.

To druga porażka zielonogórzan w lidze, bo przed tygodniem ulegli także we własnej hali Zewowi Świebodzin. Początek spotkania z faworyzowaną ekipą z Grodkowa był dobry w wykonaniu akademików, którzy po 25 minutach remisowali 13:13. W końcówce pierwszej połowy doświadczony zespół gości zdobył trzy bramki i prowadził 16:13. Po zmianie stron w 38 minucie Grodków wygrywał 23:18, ale zielonogórzanie ambitnie gonili rywala. W 51 minucie przewaga gości zmalała do dwóch bramek, ale w końcówce meczu rywal akademików kontrolował sytuację na boisku i nie pozwolił sobie odebrać zwycięstwa: