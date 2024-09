Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, transformacja energetyczna, nowoczesna gospodarka i innowacyjny przemysł – to tylko niektóre z tematów, jakie poruszano dziś w trakcie Giełdy Kooperacji, jaką zorganizowano w Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.

Jak podkreśla marszałek województwa, Marcin Jabłoński, tego typu spotkania to dobry sposób na omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących rozwoju naszego regionu, a także wymiany doświadczeń, zaprezentowania nowych rozwiązań w przemyśle czy wsparcia lokalnych przedsiębiorców w nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych:

Sebastian Saniuk, dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim, zwraca uwagę, że Giełdę Kooperacji w Parku Technologii Kosmicznych zorganizowano w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie:

Jednym z wystawców prezentujących się na dzisiejszej Giełdzie Kooperacji była m.in. spółka zajmująca się dostarczaniem mobilnych stacji ładowania pojazdów i urządzeń elektrycznych.

Jej przedstawicielka, Dagmara Adamska, zaznacza, że tego typu rozwiązania cieszą się coraz większą popularnością:

Na pierwszej lubuskiej Giełdzie Kooperacji zaprezentowała się też żarska firma Saint Gobain.

– Jest to dla nas dobra okazja do poszerzenia kontaktów, zaprezentowania naszych rozwiązań, ale też dowiedzenia się, co robią inni – mówi rzeczniczka przedsiębiorstwa, Anna Maria Fedurek:

Dodajmy, że organizatorem Giełdy Kooperacji w Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie był lubuski Urząd Marszałkowski, a patronam medialny nad tym wydarzeniem sprawowało Radio Zachód.

Posłuchaj naszych relacji:

Fot.: A. Steciąg