Dwóch wychowanków Stali Gorzów jeździło w ubiegłym sezonie na zapleczu żużlowej PGE Ekstraligi.

Po sezonie Metalkas 2. Ekstraligi bardziej zadowolony może być Mateusz Bartkowiak. Indywidualnie miał średnią biegową na poziomie 1,459 pkt, trzecią najlepszą wśród juniorów w tych rozgrywkach a wraz z Orłem Łódź awansował do play-off, choć przed sezonem do 6. miejsca typowano częściej Stal Rzeszów:

Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia ma po sezonie Wiktor Jasiński. Średnia biegowa 1,186 jest wyraźnie poniżej jego oczekiwań a Arged Malesa Ostrów Wielkopolski, do której był wypożyczony, nie awansowała do finału Metalkas 2. Ekstraligi. Jasiński, który przestaje być zawodnikiem U24, szuka w tej chwili innego klubu:

Całe rozmowy z Mateuszem Bartkowiakiem i Wiktorem Jasińskim do odsłuchania w Magazynie Żużlowym Radia Gorzów.