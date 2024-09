Problem otyłości dotyczy aż 1/4 polskiego społeczeństwa, co plasuje nas na szóstym miejscu w Europie. Według Głównego Urzędu Statystycznego, co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów za dużo. Trzech na pięciu z nas ma nadwagę, a jeden na czterech jest otyły. Z czego to wynika? Jak sobie z tym poradzić? M.in. o tym opowiedzą nam goście dzisiejszej audycji.