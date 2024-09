W derbowym pojedynku piłkarskiej III ligi Carina Gubin pokonała u siebie Lechię Zielona Góra 2:1 w ramach 7. kolejki rozgrywek.

Początek spotkania należał do zielonogórzan, którym już w szóstej minucie prowadzenie dał Przemysław Mycan. Z czasem jednak do głosu coraz bardziej dochodzili gospodarze, co uwidoczniło się w drugiej połowie. Najpierw w 62 minucie wyrównał Bartosz Rutkowski, a chwilę później zwycięskiego gola dla Cariny strzelił Przemysław Haraszkiewicz.

Dla Cariny to czwarta wygrana w sezonie, natomiast Lechia przegrała po raz pierwszy.

Więcej o meczu w poniedziałkowych magazynach Radia Zachód i Radia Zielona Góra.