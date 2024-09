Dziś tylko 3 nowości, najlepiej zadebiutował Ray Dalton, poza kolejką Calvin z Ellie, Patryk Skoczyński i Ray Dalton, ale z poprzednim singlem. Billie ciągle na szczycie! Zestawienie prezentuje dziś dla Was Jacek Grodzki!

40. CALUM SCOTT Roots

39. DAWID KWIATKOWSKI Beze Mnie

38. DAWID PODSIADŁO Nie Lubię Cię

37. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2024 Wolne Duchy

36. KASIA KOWALSKA W Zakamarkach Serc

35. SABRINA CARPENTER Espresso

34. MARGARET Margarita

33. LANBERRY Fejk

32. OSKAR CYMS Cały Czas

31. KAŚKA SOCHACKA Zdjęcia

30. SANAH Było, Minęło

29. TONES AND I To Be Loved

28. PROJEKT WOW Miliony Monet

27. TEDDY SWIMS The Door

26. NATALIA ZASTĘPA Szach i Mat

25. PAUL RUSSEL Homecoming

24. BLANKA Asereje (Airplane Mode)

23. RAG’N’BONE MAN Rush Of Blood

22. PURPLE DISCO MACHINE; BENJAMIN INGROSSO Honey Boy

21. CLEAN BANDIT; ANNE-MARIE; DAVID GUETTA Cry Baby

20. SARSA Jak W Filmie

19. KAŚKA SOCHACKA Szum

18. LATARNIK Tyle Pytań

17. RAY DALTON Butterflies

16. BARANOVSKI Naturalnie

15. KWIAT JABŁONI Poproszę Więcej Siebie

14. SMOLASTY; SYLWIA GRZESZCZAK Połowa Mnie

13. LADY GAGA; BRUNO MARS Die With A Smile

12. KYLIE MINOGUE; BEBE REXHA; TOVE LO My Oh My

11. SYLWIA GRZESZCZAK Och i Ach

10. CARLA FERNANDES Chcę Tu Zostać

9. SHAWN MENDES Why Why Why

8. WIKTOR DYDUŁA Tam Słońce Gdzie My

7. THE KID LAROI Girls

6. ALOK; JESS GLYNNE Summer’s Back

5. FELIX JAEHN; SOPHIE ELLIS-BEXTOR Ready For Your Love

4. JULIA WIENIAWA Sobą Tak

3. KATY PERRRY Woman’s World

2. PAUL RUSSELL; MEGHAN TRAINOR Slippin’

1. BILLIE EILISH Birds Of A Feather

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

