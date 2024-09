W poniedziałek obrady – dziś kolejna kara dla Falubazu za fatalne zachowanie kibiców!Klub dostał właśnie karę od Komisji Orzekającej Ligi za butelki rzucane przez część kibiców w kierunku Dominika Kubery i Bartosza Zmarzlika w czasie meczu z Motorem Lublin. To kara zamknięcia stadionu przy W69 na jeden mecz ligowy na szczęście w zawieszeniu na rok.

Falubaz ponownie apeluje, aby kibice powstrzymywali się od wszelkich zachowań niebezpiecznych lub prowadzących do złamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bo jeśli dojdzie do takich kolejnych sytuacji, kara zostanie odwieszona, stadion zamknięty i kolejny mecz będzie bez kibiców.

Zielonogórski Klub Żużlowy SSA informuje, że otrzymał kolejną karę w tym sezonie, która tym razem dotyczyła niewłaściwego zachowania kibiców podczas meczu ćwierćfinałowego z Orlen Oil Motor Lublin.

Zgodnie z orzeczeniem z dnia 03.09.2024 ZKŻ SSA został ukarany środkiem dyscyplinarnym w postaci zamknięcia stadionu w Zielonej Górze dla publiczności na jeden mecz ligowy w zawieszeniu na okres 12 miesięcy.

Jest to kara w zawieszeniu na rok, dlatego ponownie apelujemy do kibiców zielonogórskiego klubu, aby powstrzymywali się od wszelkich zachowań niebezpiecznych lub prowadzących do złamania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do rzucania na tor przedmiotów, które mogą zagrażać bezpiecznej jeździe zawodników i nie eskalowali innych niepożądanych zachowań.

Jeśli bowiem dojdzie do takich sytuacji, kara zostanie odwieszona czego skutkiem będzie zamknięcie stadionu przy W69 i rozegranie meczu przy pustych trybunach.