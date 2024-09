Żagańscy policjanci zatrzymali na terenie woj. dolnośląskiego 45-letniego mężczyznę, który ukrywał się od 15 lat. „Był poszukiwany czterema listami gończymi za kierowanie grupą przestępczą” – powiedział PAP rzecznik policji w Żaganiu mł. asp. Arkadiusz Szlachetko.

Poszukiwany mężczyzna do 15 lat ukrywał się zagranicą. Żagańscy kryminalni ustalili, że 45-latek ma przyjechać do Polski. „Śledczy zdobyli wiedzę o miejscu, do którego się uda w Świdnicy na terenie woj. dolnośląskiego” – powiedział mł. asp. Szlachetko.

Policjanci zatrzymali mężczyznę. „Dobrowolnie otworzył drzwi i nie stawiał żadnego oporu” – podał mł. asp. Szlachetko. 45-latek po zatrzymaniu został przewieziony do więzienia.

Mężczyzna po 15 latach poszukiwań odbędzie zasądzoną karę niemal trzech lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą zajmującą się handlem narkotykami oraz tytoniem.