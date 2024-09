Żeńska drużyna TS-u Przylep Zielona Góra szykuje się do swojego debiutanckiego sezonu. Mimo że to nowy zespół, to tworzą go piłkarki, które mają już doświadczenie na ligowych boiskach. O finiszu przygotowań mówi kapitan drużyny, Julia Dziubałka:

Na inaugurację sezonu TS Przylep zmierzy się u siebie z Błękitnymi Stargard. Mecz ten 15 września o godzinie 16:00.