Szymon Sowiński ze Startu Zielona Góra zajął szóste miejsce w finale pistoletu P3 25m na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu.

Strzelcowi Startu nie udało się obronić srebrnego medalu z poprzednich Igrzysk w Tokio.

Wygrał Chińczyk Yang Chao ustanawiając w finale nowy rekord paralimpijski.

My tymczasem dzwoniliśmy do Francji do trenera polskiej kadry i Startu ZG – Marka Maruchy, który opowiedział nam o występie Sowińskiego: