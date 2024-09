Piłkarze Lechii Zielona Góra pokonali GKS Tychy 2:1 w meczu Centralnej Ligi Juniorów U-17.

Na początku spotkania tyszanie mieli doskonałą sytuację do zdobycia gola, ale świetnie spisał się bramkarz Lechii Wiktor Urbanek, który wybił piłkę na rzut rożny. Potem do głosu doszli gospodarze, a w 38 minucie Bartłomiej Różycki po podaniu Maksymiliana Momota zdobył pierwszego gola dla Lechii. Po zmianie stron w 60 minucie z powodu kontuzji głowy boisko musiał opuścić bramkarz gospodarzy Wiktor Urbanek, a zastąpił go dobrze broniący Olaf Zubko. Rezerwowy bramkarz Lechii musiał jednak skapitulować w 65 minucie po strzale Dominika Dobosza. Goście poczuli krew i stwarzali groźne sytuacje podbramkowe, ale decydujący cios zadali zielonogórzanie, gdy rajd Karola Wiecha zakończył się celnym strzałem.