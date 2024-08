Inspektorzy ITD skontrolowali pojazdy przewożące odpady na wysypisko w Chróściku w Gorzowie Wlkp. Skontrolowali 17 ciężarówek, 4 były niesprawne, a dwóch kierowców nie miało uprawnień do kierowania pojazdami – poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

Kontrole przeprowadzono w Gorzowie. Szczególną uwagę inspektorzy zwracali na stan techniczny pojazdów. Sprawdzano przede wszystkim układy mające bezpośredni wypływ na bezpieczeństwo, tj. układy hamulcowy i kierowniczy, oświetlenie, zawieszenie i opony.

W przypadku czterech ciężarówek inspektorzy mieli zastrzeżenia m.in. do świateł, hamulców i opon. Dwa pojazdy miały również wycieki płynów eksploatacyjnych, a w jednym były mocno skorodowane elementy nośne. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne niesprawnych pojazdów.

Ponadto dwóch kierowców nie miało ważnych uprawnień do kierowania. Jednemu z nich wygasły one w grudniu 2019 r., a drugiemu trzy dni przed kontrolą. Wobec kierowców zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Grozi im kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów.

Dodatkowo w jednym z pojazdów tachograf nie miał ważnego badania kontrolnego, a trzech kierowców nie miało aktualnego szkolenia okresowego na przewóz rzeczy. Do tego jeden z kierowców nie zabezpieczył przewożonego ładunku, za co został ukarany mandatem.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostaną wszczęte postępowania administracyjne wobec sześciu przedsiębiorców i czterech osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. Grożą im kary pieniężne – zapowiedziała ITD.