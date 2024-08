W poniedziałek zielonogórzanin Krzysztof Fechner ukończył Bałtyk-Bieszczady Tour. „Ustanowiłem rekord Polski jazdy na rowerze miejskim” – powiedział PAP ultrakolarz po pokonaniu odcinka o długości 1016 km.

„Jechałem non stop przez 64 godziny i 15 minut” – dodał Fechner i przypomniał, że poprzedni rekord wynosił 703,71 km.

Ultrakolarz dodał, że czuje ogromne zmęczenie.

Trasa cały czas spod wiatr i do tego upał 40 stopni

– wspomniał.

Nie ułatwiał zadania także rower miejski ważący 23 kg, który nie jest przeznaczony do tego typu prób.

Fechner wyruszył z Wolina, a meta była w Bieszczadach.

Najtrudniej było pod koniec w górach, dojeżdżając do Ustrzyk Górnych, gdzie były ciężkie podjazdy po osiem kilometrów

– przyznał.

Start na rowerze miejskim to również promocja zdrowego stylu życia.

Skoro rowerem miejskim można przejechać Polskę, to żadnym problemem nie jest i dojazd do pracy, i rezygnacja z samochodów dla własnego zdrowia

– powiedział Fechner.

Krzysztof Fechner w czerwcu ustanowił inny rekord kraju – przejechał 10 041 km jako ambasador Bydgoszczy – rowerowej stolicy Polski. W 2023 r. zajął drugie miejsce w najtrudniejszym wyścigu Race Around Poland, dzięki czemu wystartował w amerykańskim Race Across America, w którym zajął ósme miejsce. Trasę o długości 4,8 tys. km z Los Angeles do Waszyngtonu pokonał jako drugi Polak w historii.

W tym roku jako pierwszy Polak i Europejczyk zarazem wystartuje na wyścigu dookoła Indii. Będzie miał do przejechania 3651 km w 12 dni