Powrót kolei na linię Lubsko – Bieniów wydaje się nabierać kształtów. Na odcinku tym od pewnego czasu przemieszcza się pociąg techniczny, którego pracowownicy wykonują pomiary i ocieniają stan torowiska. W niektórych miejscach kolejarze zgromadzą już materiały budowlane, które będą wykorzystywać przy remoncie.

– To proces, którego zatrzymać się nie da. Kolej wraca do Lubska – cieszy się burmistrz miasta Janusz Dudojć.

W związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do powrotu pociągów na odcinku Bieniów –Lubsko, policjanci apelują, by zachować szczególną ostrożność i stosować się do oznakowania i sygnalizacji przy przejeździe kolejowym w Budziechowie.