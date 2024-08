Sezon wakacyjny to szczególnie trudny czas dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To właśnie latem w bankach brakuje krwi, a osób jej potrzebujących jest o wiele więcej. Dlatego też gmina Sulechów do oddawania krwi zachęca swoich mieszkańców.

Aby zostać krwiodawcą należy spełniać kilka warunków.

– Jeżeli kwalifikujemy się do oddawania krwi, powinniśmy się nią podzielić – mówi rzecznik gminy Tomasz Rybarczyk, członek zarządu Lubuskiego Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.

– Możemy w ten sposób uratować komuś życie – dodaje:

Władze Sulechowa chcąc zachęcić mieszkańców do oddawania krwi organizują specjalne akcje na terenie gminy:

– Jeszcze w tym miesiącu mieszkańcy gminy będą mieli dwie okazje do oddania krwi blisko domu – podkreśla rzecznik:

Bank krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze jest prawie pusty. Szczegóły na temat tego jak zostać krwiodawcą i jak umówić się na oddanie krwi znajdują się na stronie www.rckik.zgora.pl.