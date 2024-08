Wakacje w pełni, czas odpocząć. Życząc słuchaczom samych pięknych chwil w odległych i tych bliższych krainach, wybraliśmy reportaże, które klimatem i emocjami pasują do wakacyjnego nastroju. Może zainspirują Państwa do poszukiwań ciekawych tematów np. podczas letnich wędrówek? W każdym razie do końca miesiąca szukamy nowych i zbieramy siły do ich realizacji. Wakacyjnie:

7.08.2024- środa po 18.00

,,Historia w zabawce zapisana ”- reportaż Izabeli Patek

Pan Wojciech Kleszka pochodził z Dąbrówki Wielkopolskiej, która choć o polskich korzeniach w 1919 na mocy decyzji komisji między alianckiej pozostała w granicach Rzeszy Niemieckiej.

W 1939 na 1.287 mieszkańców wsi było 986 Polaków. Podczas II wojny ludność byli przez Niemców wysiedlani i zsyłani do obozów koncentracyjnych, Również Pan Wojciech został wywieziony w raz z rodziną do pracy przymusowej w głąb Niemiec.

Po zakończeniu działań wojennych powrócił do założyć rodzinę i podjąć pracę. Później przeprowadził się do Drezdenka. Z zawodu był elektrykiem. Wiedza i umiejętności w tej dziedzinie wsparły potrzebę dzielenia się z innymi i pomogły stworzyć kolekcję zabawek opowiadającą o regionalnej historii. Niedawno zostały poddane konserwacji. Okazuje się, że ruchome postacie i przedmioty nie tylko bawią i ciekawią, ale po latach są świadectwem przeżyć mieszańców tej ziemi.

WIĘCEJ

14.08.2024- środa po 18.00

„Bez piękności życia nie ma ”- reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Fundacja „Łagowski Dom Artysty” zorganizowała pod koniec czerwca międzynarodowy plener malarski imienia Jolanty Zdrzalik pod nazwa „Niebo w Zieleni”. W tym roku uczestnikami byli artyści z Belgii, Niemiec, Łotwy, Gruzji i Polski. Wystawa poplenerowa odbyła się 29 czerwca w Łagowskim Amfiteatrze.

Pomysłodawczyni Pani Ałła Trofiemienkowa– Herrmann urodziła się i wychowała w małej osadzie niedaleko Pskowa. Chodziła do liceum plastycznego w Leningradzie (obecnym Petersburgu). Studiowała we Lwowie na Akademii Sztuk Pięknych gdzie przez kilkanaście lat mieszkała i była wykładowcą akademickim. Ostatecznie zamieszkała w Łagowie- jak twierdzi wymarzonym miejscu dla artystów. Wielu z nich gościła w swoim domu. Założyła fundację i od lat razem z przyjaciółmi organizuje międzynarodowe plenery malarskie. Ostatni zakończył się właśnie niedawno.

Pani Ałła wraz z przyjaciółmi realizuje projekt artystyczny „Łagowski Magiel”. Ta galeria ma być ich miejscem, artystyczną przestrzenią tętniącą życiem nie tylko artystycznym. Ma to być przestrzeń otwarta dla wszystkich artystów- profesjonalistów i amatorów.

WIĘCEJ

21.08.2024- środa po 18.00

„W podróży przez życie”- reportaż Izabeli Patek

Trwają wakacje. Bardzo popularne są rodzinne wyjazdy w różnych kierunkach i w oparciu o indywidualne koncepcje spędzania czasu wolnego. Piesze wędrówki po górach, afrykańskie atrakcje all inclusive, nadmorskie kurorty, czy może oryginalne już dziś wakacje na działce. Możliwości wiele, bo świat dla turystów stanął otworem. Choć nie zawsze tak było…

Ewa i Mieczysław Kulikowie są małżeństwem od 40 lat. Obok uczucia i tzw. codziennego życia łączy ich pasja szczególna, która ma znaczący wpływ na całe życie. Bowiem zawsze lubili podróżować. Początkowo były to wyjazdy do krajów tzw. bloku socjalistycznego. Z czasem małżonkowie zaczęli podróżować do krajów Europy zachodniej i dalej. Podczas swoich wojaży Ewa i Mieczysław dużo fotografują i kręcą filmy. Lubią też poznawać Polskę, zwłaszcza te miejscowości, w których odbywają się festiwale muzyczne. Do każdej podróży przygotowują się solidnie zbierając informacje o historii danego kraju, szukają też ciekawostek. Z wiekiem coraz częściej podróżują po Polsce. Ich zdaniem jest tu jeszcze wiele miejsc nieodkrytych. Wielką radość daje im oglądanie zdjęć i filmów z podróży. Wtedy zapraszają dzieci i wnuki, by poznawali miejsca warte odwiedzenia i poznania.

WIĘCEJ

28.08.2024- środa po 18.00

„Żagań Zen”– reportaż Renaty Wcisło

Mieszkańcy Żagania – Ewa Bielecka, Mariusz Wieczerzyński i Stanisław Byczkowski wraz z autorką reportażu oprowadzą nas po magicznym świecie doznań w różnych wymiarach: fizycznym, historycznym, emocjonalnym, duchowym, a nawet metafizycznym. Założenia ogrodowo-parkowe przy żagańskim zamku mają wielowiekową historię, ale park we współczesnym kształcie zawdzięczamy księżnej Dorocie de Talleyrand-Périgord, która w XIX wieku wokół pałacu stworzyła perełkę na skalę europejską. „Kąpiel leśna”, japoński rytuał shinrin-yoku, cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Na głębokie zanurzenie w przyrodzie jak w morzu, pozwala również zabytkowy Park Książęcy w Żaganiu – 80 hektarów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. To dzięki niej dziś, w tym położonym nad Bobrem w samym sercu miasta parku, możemy doświadczać przeżyć w tak wielu wymiarach.

WIĘCEJ