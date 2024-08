Dzisiejszy pojedynek z Betard Spartą Wrocław to ostatni test formy na własnym torze dla Stali Gorzów przed rundą play – off. Zdaniem trener Stanisława Chomskiego to dla nas bardzo ważne spotkanie, które zdecyduje o naszym miejscu w tabeli przed najważniejszymi meczami.

Mecz Ebut.pl Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław już dziś o 19.15. Relacja na naszej antenie.