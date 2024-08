Leśnym tropem – to dzisiejsza impreza zorganizowana przez Nadleśnictwo w Torzymiu. Całość rozpoczęła wycieczka rowerowa od budynku nadleśnictwa aż do plaży nad jeziorem Jasnym, gdzie uczestnicy mogli skorzystać z różnych form aktywności. To własnie zachęcenie do aktywności w lesie przyświecało organizatorom imprezy.

– Promujemy ją w różnych formach – mówi nadleśniczy Michał Poklewski-Koziełł:

Poza wymienionymi instytucja zorganizowała wiele innych warsztatów. O szczegółach Michał Taszarek, zastępca nadleśniczego:

Jak mówi Beata Taryma z nadleśnictwa, to początek szerszego programu:

Uczestnicy wydarzenia podkreślają, że to świetny pomysł:

Dodajmy, że w wycieczce rowerowej brało udział około 30 cyklistów.