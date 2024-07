37 proc. ankietowanych kierowców uznało, że wynajem długoterminowy samochodu jest korzystniejszy finansowo od jego zakupu – poinformowano w raporcie Sixt Polska. Jego autorzy podali, 25 proc. z tej grupy respondentów skłonnych jest wydać na to 2,5 tys. zł miesięcznie.

Według wyników badań przedstawionych w raporcie Sixt Polska 56 proc. ankietowanych wydaje na utrzymanie swojego samochodu od 501 do 2000 zł miesięcznie. 15 proc. respondentów poniżej 24 lat zadeklarowało, że utrzymanie auta kosztuje ich od 2001 do 4000 zł na miesiąc, co stanowi największy odsetek wśród wszystkich grup wiekowych. 25 proc. badanych wskazało, że ich miesięczne wydatki na ten cel nie przekraczają 500 zł.

37 proc. respondentów biorących udział w badaniu stwierdziło, że długoterminowy wynajem auta jest korzystniejszy finansowo niż jego zakup. Najmniej respondentów wyrażających ten pogląd było w grupie wiekowej 60 plus. Jak wskazano w raporcie, zdaniem 43 proc. ankietowanych wynajem pojazdu jest bardziej opłacalny niż leasing. Ta forma użytkowania cieszyła się największym uznaniem wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród których 50 proc. woli wynajem od leasingu.

„Przedsiębiorcy coraz częściej postrzegają wynajem jako najkorzystniejszą formę korzystania z auta. Może to wynikać m.in. z tego, że takie finansowanie gwarantuje wszystko w cenie, umowa nie wiąże klienta na długo z konkretnym autem i po jej zakończeniu można wymienić samochód na inny, nowy model. Niemniej, zarówno wynajem, jak i leasing są atrakcyjną alternatywą dla zakupu” – skomentował Radosław Jasiński z Sixt Polska.

Połowa badanych zapytana o potrzebę korzystania z nowego auta zdecydowałaby się na jego zakup za gotówkę, a co dziesiąty respondent wybrałby wynajem. Tę formę użytkowania najczęściej wskazywali mieszkańcy miast powyżej 50 tys. i osoby zarabiające co najmniej 5000 zł netto miesięcznie. Spośród ankietowanych preferujących wynajem 25 proc. skłonnych byłoby zapłacić za niego 2500 zł miesięcznie. Odsetek ten spada wraz z wiekiem, osiągając 18 proc. w grupie osób powyżej 60 lat – wskazano w raporcie.

„W polskim społeczeństwie da się zauważyć znaczące różnice w preferencjach dotyczących użytkowana samochodów w zależności od wieku, dochodów oraz miejsca zamieszkania. Młodsze osoby, zwłaszcza te do 24 r.ż., są skłonne ponieść wyższe koszty utrzymania samochodu, co może świadczyć o ich większej mobilności i potrzebie korzystania z nowoczesnych pojazdów. Z kolei osoby z pozostałych grup wiekowych bardziej doceniają większą elastyczność finansową i mniejsze koszty bieżące. Pokazuje to, że oferta, bez względu czy dotyczy zakupu, wynajmu czy też leasingu, powinna być spersonalizowana względem potrzeb i oczekiwań klienta” – podsumował Jasiński.

Raport Sixt Polska „Auto na własnych zasadach” powstał na bazie badania ilościowego CAWI na panelu online. Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków, wyłącznie kierowców, przy współpracy Sixt Polska i SW Research 15-19 czerwca 2024 r. Próba wyniosła N=1009.