80-ta rocznica Powstania Warszawskiego

W ramach Archiwum Lubuskiej Szkoły Reportażu proponuję Państwu pierwszą część trzyodcinkowego cyklu dokumentalnego pt. „Tropami powstańczej przesyłki”, który powstał w 2008 roku. Jest aktualny do dziś, tym bardziej, że koresponduje z świętem, które już niebawem stania się naszym udziałem. W czwartek, patrząc kalendarzowo, wybuchnie Powstanie Warszawskie i zacznie się okres nadziei, poświęcenia, ale też zwątpienia, bólu i ludzkich tragedii. Nie wszyscy przetrwali to piekło, ale Ci, którym przyszło żyć dalej, dają świadectwo czasów minionych.

W cyklu historia ożywa dzięki relacjom bohaterów, dla których powstanie tak naprawdę nigdy się nie skończyło i żyje w nich do dziś i treści odnalezionych przesyłek. Obok pracowników Muzeum Powstania, którzy licytowali i zakupili zbiór w audycji, zabierają głos harcerze-pocztowcy, a także rodziny osób będących nadawcami i adresatami przesyłek. Ich wypowiedzi wzajemnie się uzupełnią tworząc na nowo obraz czasów, które nigdy nie powinny odejść w zapomnienie.

Wszystko zaczęło się od kolekcji powstańczej oznaczonej numerem aukcyjnym 7400. Miała być zlicytowana w sali aukcyjnej w duisseldorfskim hotelu „Niko” około południa. Ku zaskoczeniu zebranych licytacja odbyła się o prawie godzinę wcześniej i trwała kilka sekund. Kolekcja została wystawiona na aukcji przez filatelistyczno-numizmatyczny dom aukcyjny. Wysłannicy Muzeum Powstania Warszawskiego kupili kolekcję za cenę wywoławczą 190 tysięcy euro. Zbiór to w sumie 123 powstańcze pamiątki: listy, koperty i znaczki. W powstańczej Poczcie Polowej w sierpniu i wrześniu 1944 roku listonoszami byli 12-15 letni harcerze,. W różnych rejonach miasta znajdowało się ok. 40 skrzynek pocztowych. Łącznie przenieśli prawie 150 tys. listów. Tylko do 1 września 1944 r., jak donosiła powstańcza prasa, harcerska poczta przyjęła ponad 116 tys. przesyłek, co dawało średnio około 3700 listów dziennie.

Materiały archiwalne wykorzystane w audycji zostały udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

AUTOR DZIĘKUJE ZA POMOC W REALIZACJI CYKLU.