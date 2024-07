Już wkrótce w Zielonej Górze będzie można wziąć udział w kolejnym spacerze sensorycznym. Tym razem spacer po parku w Zatoniu przeznaczony jest dla najmłodszych, ale na takie wyjątkowe spotkanie z przyrodą może się wybrać każdy. Wystarczy zwykły spacer do lasu lub parku, piknik na trawie lub krótka medytacja nad wodą. Dlaczego jest to takie ważne? Co nam daje kontakt z przyrodą? Czym są kąpiele leśne, treningi uważności czy horiterapia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą nam organizatorki spacerów sensorycznych – Beata Tokarz i Natalia Walewska-Wojciechowska.