Akademia Piłki Siatkowej Libero powstała w Gubinie. Zajęcia prowadzą Anna i Jakub Dzikuć. Do Akademii uczęszczają dzieci z klas 1-3 i 4-6.

Jakub Dzikuć to były zawodnik, który odnosił sukcesy zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych parkietach. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w Gubinie, gdzie jako młody zawodnik dotarł z drużyną do finałów mistrzostw Polski juniorów. Jego talent zaowocował angażem w AZS Olsztyn, z którym rywalizował na zapleczu Plus Ligi. A jaka była idea powołania Akademii w Gubinie: