W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego grupa reprezentantów Polski na igrzyska w Paryżu odebrała nominacje i złożyła ślubowanie olimpijskie.

Wśród nich czworo reprezentantów gorzowskiego sportu. Dla dwukrotnej medalistki poprzednich igrzysk w Tokio Anny Puławskiej uroczystość była przerywnikiem pomiędzy ostatnimi przygotowaniami – kajakarka AZS AWF Gorzów przyleciała niedawno z Włoch i niedługo wraca tam z kadrą narodową na ostatnie zgrupowanie przedolimpijskie:

Dla klubowego kolegi Puławskiej Wiktora Głazunowa to także drugie igrzyska. Wielokrotny medalista mistrzostw świata cieszy się, że w przeciwieństwie do igrzysk w Tokio, w Paryżu będzie doping kibiców bo jak podkreśla, to dodaje sił w końcówce rywalizacji:

Na igrzyskach zadebiutuje Nikola Horowska, która wystąpi w skoku w dal. Lekkoatletka ALKS AJP Gorzów mówi, że dzisiejsza uroczystość w PKOL była dla niej sporym przeżyciem:

Igrzysk smak zna Cyprian Mrzygłód, oszczepnik ALKS AJP, który w Tokio był jako zawodnik AZS AWFiS Gdańsk. Jednak jak mówił, dzisiejsze ślubowanie też wiązało się dla niego ze sporymi emocjami:

Obszerne rozmowy z gorzowskimi olimpijczykami w poniedziałek w Magazynie Ostatnia Prosta po 17 na 95.6 FM.