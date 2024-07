Zakończył się remont drogi w Mieszkowie. To o tyle ważne, że część tej drogi należy do gminy Trzebiechów, a część do powiatu zielonogórskiego. Obu samorządom udało się jednak tak zgrać remonty, że droga została oddana w całości tego samego dnia.

– Mieszkańcy Mieszkowa cieszą się oczywiście, bo oni pewnie nawet nie wiedzą, w którym miejscu jest droga gminna, a w którym powiatowa – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Droga w Mieszkowie jest ważna, bo pozwala mieszkańcom dojechać do pracy w zakładzie drobiarskim, ale trasa komunikuje też sołectwo z cmentarzem.