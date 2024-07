Marika Majewska zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski do lat 23.

Zawodniczka AZS AWF Gorzów w finałowym biegu w Lublinie uzyskała czas 12,77 s. To rezultat o 13 setnych lepszy od jej rekordu życiowego i zarazem wynik równy minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Jednak to nie będzie uznane jako rekord życiowy Majewskiej, ponieważ wiatr wiał o 0,6 m/s zbyt mocno w plecy a ponadto okres kwalifikacyjny na igrzyska już się zakończył. Do złota zawodniczce AZS AWF zabrakło jednej setnej sekundy, ale i tak jest zadowolona z występu:

W rzucie młotem 4. miejsce zajęła klubowa koleżanka Majewskiej, Weronika Kaniowska. Na 10. miejscu w tej konkurencji uplasowała się Alicja Dudkiewicz z Agrosu Żary. 10. w pchnięciu kulą był Jakub Kleinert z ZLKL Zielona Góra.