Grzegorz Zapytowski z Kłodawy uzyskał awans do lipcowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego z drugiej eliminacji. Tym samym dołączył do Marka Stachowiaka z Gorzowa, który tydzień temu jako pierwszy zapewnił sobie udział w finale (27.07). Ostatnia szansa na udział w finale lipca za tydzień 20.07.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (13.07):

1. Który z zielonogórskich tenisistów zdobył srebrny medal w deblu podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski U23 w tenisie, które odbyły się w Poznaniu.

A. Radosław Nijaki, B. Filip Bojko, C. Maciej Matuszczyk

Odp. Filip Bojko grając w parze z Maciejem Matuszczykiem (Krakowski Klub Tenisowy Olsza). W finale musieli uznać wyższość Fryderyka Lechno-Wasiutyńskiego (Park Rekreacyjno-Sportowy FairPlayce Poznań) i Kacpra Szymkowiaka (UKS Sport Klub Wrocław), przegrywając 4:6, 6:7.

2. Andrzej Kowal poprowadzi siatkarską drużynę Cuprum Stilonu Gorzów w rozgrywkach Plus Ligi. Z którym zagranicznym zespołem sięgnął po tytuł mistrza i wicemistrza?

A. Z rumuńską drużyną ACS Volei Municipal Zalău, B. z włoską Treviso, C. z czeskim zespołem Jihostroj České Budějovice.

Odp. Z czeskim zespołem Jihostroj České Budějovice, z którym zdobył srebrny i złoty medal mistrzostw Czech.

3. Kto będzie libero siatkarskiej reprezentacji Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu?

A. Jakub Popiwczak. B. Paweł Zatorski, C. Bartłomiej Bołądź

Odp. Paweł Zatorski

4. Która z zawodniczek ZKS-u Drzonków zajęła drugie miejsce w tegorocznych zawodach Pucharu Europy U19 w Barcelonie?

A. Natalia Dominiak B. Aleksandra Kasperczak C. Zuzanna Gradoń

Odp. Aleksandra Kasperczak.

5. Pia Skrzyszowska wystąpiła w tym roku w Dosze w lekkoatletycznym mityngu Diamentowej Ligi. Na jakim dystansie startowała i które zajęła miejsce?

A. 3 miejsce na 100 metrów przez płotki B. 2 miejsce na 100 metrów C. 1 miejsce na 200 metrów

Odp. Trzecie miejsce w biegu na 100 m przez płotki. Polka uzyskała czas 12,53 sek. To rezultat gorszy o zaledwie 0,02 sek. od jej rekordu życiowego. Zwyciężyła Szwajcarka Ditaji Kambundji (12,49 sek.) przed Amerykanką Toneą Marshall (12,51 sek.).

6. Kto wygrał pierwszy w historii sprint kwalifikacyjny podczas żużlowych indywidualnych mistrzostw świata i gdzie odbędzie się kolejny taki sprint?

A. Bartosz Zmarzlik – Toruń B. Daniel Bewley – Cardiff, C. Fredrik Lindgren – Malilla

Odp. Daniel Bewley wygrał sprint kwalifikacyjny przed Grand Prix Warszawy, drugą rundą indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Oddzielnie punktowany sprint przed turniejem odbył się po raz pierwszy w historii. Podzieleni na cztery grupy zawodnicy rywalizowali tak, jak do tej pory w eliminacjach, a ci z najlepszymi czasami awansowali do dodatkowego wyścigu. Jego zwycięzca otrzymał cztery punkty do klasyfikacji generalnej, drugi – trzy, trzeci – dwa, a czwarty – jeden. Drugi w tym sezonie punktowany sprint odbędzie się w Cardiff.

7. Kto został trenerem pierwszej drużyny AstroEnergy Warty Gorzów?

A. Adam Suchowera B. Paweł Posmyk C. Zenon Burzawa

Odp. Paweł Posmyk był trenerem Lubuszanina Drezdenko, który opuścił na początku kwietnia i dwa tygodnie później dołączył do sztabu szkoleniowego Warty jako asystent Mateusza Konefała. W sezonie 2024/2025 w pracy będzie mu pomagał Adam Suchowera.