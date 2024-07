Państwowa Straż Pożarna w piątek w całej Polsce odnotowała 2973 zgłoszeń związanych z zdarzeniami atmosferycznymi. Natomiast w sobotę, do godz. 6 rano przyjęto już 740 zgłoszeń. W piątek – jak wynika z informacji opublikowanej przez PSP na platformie „X” – najwięcej zgłoszeń było w woj. śląskim, tam odnotowano ich 511. W łódzkim 489, w lubuskim 358, w wielkopolskim 345, mazowieckim 304, a w małopolskim 271 zdarzeń atmosferycznych.

PSP informowała też o zerwaniu około 450 m2 dachu budynku usługowego w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie). Silny wiatr zerwał konstrukcje dachu wraz z zamontowanymi na niej panelami fotowoltaicznymi. Uszkodzone zostały m.in infrastruktura Placu Kościuszki i siedem samochodów.

W sobotę do godz. 6 rano strażacy przyjęli w kraju 740 zgłoszeń związanych z burzami, wiatrem i opadami deszczu.

Jak sytuacja wygląda w Wielkopolsce?

Strażacy z woj. wielkopolskiego interweniowali 423 razy w związku z intensywnymi opadami deszczu, jakie w nocy z piątku na sobotę wystąpiły w całym regionie. Z powodu ulew nikt nie został poszkodowany, ale woda zalała m.in. piwnice szpitala w Międzychodzie.

Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że w całym regionie strażacy otrzymali łącznie 423 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnych opadów deszczu. Najwięcej interwencji odnotowano na południu i wschodzie regionu w powiatach: kaliskim – 131, ostrowskim – 58, kępińskim – 50 i tureckim – 44.

„Działaliśmy m.in. w szpitalu w Międzychodzie oraz Grębaninie Kolonii, w powiecie kępińskim – tam zalało hale produkcyjne z ciężarówkami” – powiedział. Dodał, że w międzychodzkim szpitalu zalana została piwnica i nie było potrzeby ewakuacji pacjentów.

W ocenie strażaka trzy czwarte interwencji w całym regionie dotyczyło wypompowywania wody z zalanych budynków i posesji. W całym województwie nie odnotowano przypadku, by w wyniku ulew ktokolwiek został ranny.

Pomorskie: 60 interwencji

W związku z burzami przechodzącymi przez woj. pomorskie strażacy interweniowali 65 razy – podała w sobotę straż pożarna. Nie było osób poszkodowanych.

„Do tej pory w województwie odnotowaliśmy 65 interwencji związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi” – powiedział PAP po godz. 7.00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Wyjaśnił, że większość interwencji dotyczyła usuwania połamanych konarów drzew oraz podtopień. Najwięcej zdarzeń było w powiecie wejherowskim – 15 oraz w Gdańsku – 10 zdarzeń. Nie było osób poszkodowanych.

Do godz. 11 w sobotę w województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydane przez IMGW. Synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu może wynieść miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Co na Dolnym Śląsku?

Ponad 200 interwencji związanych z opadami deszczu podjęli ostatniej doby strażacy na Dolny Śląsku. Wezbrały wody w rzekach w regionie – na rzece Ślęza przekroczony jest stan alarmowy, a na Czarnej Wodzie ostrzegawczy.

Jak poinformował w sobotę PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu, ostatniej doby, w związku ze skutkami intensywnych opadów deszczu, strażacy byli wzywani ponad 200 raz. „To były interwencje związane przede wszystkim z podtopieniami; najwięcej takich zdarzeń było w powiatach karkonoskim, świdnickim, ząbkowickim i wrocławskim” – powiedział oficer dyżurny.

Intensywne opady deszczu spowodowały wzrost stanów wód w dolnośląskich rzekach. Stan alarmowy przekroczony jest na rzece Ślęza, na wodowskazie Białobrzezie. Z kolei powyżej stanów ostrzegawczych płynie Czarna Woda w Gniechowicach oraz Bystrzyca Dusznicka w Szalejowie Dolnym.

Z powodu wezbrania wód Czarnej Wody strażacy interweniowali m.in. w gminie Marcinowice. Konieczne było tam ułożenia worków z piaskiem, aby woda nie przelała się przez wały rzeki.

Z powodu złych warunków atmosferycznych w piątek wieczorem odwołano wydarzenia festiwalu Góry Literatury, który odbywa się m.in. na Zamku Sarny w Ścinawce Górne. We Wrocławiu zaś przerwano koncert odbywający się na Polach Marsowych.(PAP)