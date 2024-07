Na terenie województwa lubuskiego mamy Park Narodowy Ujście Warty, fragment Drawieńskiego Parku Narodowego oraz wiele obszarów chronionych. Lato to czas wędrówek po tych miejscach, dlatego pamiętać jakie są obowiązujące w tym zakresie przepisy.

– Obszary takie są stworzone by chronić przyrodę, ale także po to, by można było z jej uroków korzystać – tłumaczy Olga Betańska z Parku Narodowego Ujście Warty.

Pamiętajmy, że nasze naganne zachowanie może być wychwycone przez Straż Parku. To umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych.