Gmina Gubin chce jeszcze tego lata i wczesną jesienią zadbać o drogi lokalne, należące do samorządu. To najczęściej drogi gruntowe, po których późną jesienią czy zimą jeździ się bardzo źle, a niekiedy jest to wręcz niemożliwe.

– Modernizujemy park maszynowy gminy, który będzie przede wszystkim nastawiony na remonty dróg gminnych – informuje Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Szymon Naglik zwraca uwagę, że dla zachodniej części Polski przydałby się taki program, który zastosowano już na wschodzie naszego kraju. Tam, dzięki dofinansowaniu tzw. ściany wschodniej, drogi lokalne są w lepszym stanie niż na zachodzie Polski.