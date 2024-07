Bronowice w gminie Trzebiel od wielu lat mają świetlicę wiejską, co do niedawna było powodem do zadowolenia. Jednak w czasie, kiedy w innych miejscowościach gminy budowano nowe obiekty sołeckie, świetlica w Bronowicach zdążyła się już poważnie zdegradować.

– Jej remont jest niezbędny, a mieszkańcy czekają na to już wiele lat. Wkrótce spełnimy te oczekiwania – obiecuje Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

Prace remontowe w świetlicy w Bronowicach zakończą się w tym roku.