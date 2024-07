Jakie piosenki usłyszycie w eterze w lipcu!? Na razie na pierwszy rzut nowe single prezentują – Grzegorz Hyży Wolska, Mer Spolsky, Alok z Jess Glynne i Kygo z braćmi Jonas!

GRZEGORZ HYŻY Z Nikim Aż Tak

Grzegorz Hyży powraca z nowym singlem i… zapowiedzią albumu! 'Z Nikim Aż Tak’ to szósty singiel Artysty od premiery jego ostatniego albumu. Czy zostanie hitem tego lata?

Grzegorz przyzwyczaił już swoich fanów do tego, że każdy jego singiel to hit, który potrafi zanucić cała Polska. Podobnie może być z nową, wakacyjną propozycją Artysty.

To jednak dopiero początek niespodzianek ze strony Grzegorza Hyżego. Artysta obchodzi w tym roku 10-lecie swojego debiutu, który świętować będzie premierą trzeciego albumu studyjnego. Od ostatniego wydawnictwa minęło 7 lat, a w międzyczasie na koncie Hyżego pojawiły się takie hity, jak 'Kochanie To Ja!’ i 'Król Nocy’. Wszystkie numery znajdą się na płycie, której premiera będzie miała miejsce tej jesieni.

Datę premiery oraz tytuł albumu Artysta ujawni już za miesiąc.

WOLSKA Najlepszy Miesiąc w Roku

Wolska, wszechstronnie utalentowana Artystka, właśnie dołączyła do lineupu festiwalu Santander Letnie Brzmienia, jednocześnie prezentując nowy singiel 'Najlepszy Miesiąc w Roku’.

‌Nowy hit Wolskiej opowiada o poddaniu się prawom natury, ufności, że życie się ułoży, nawet jeśli przestaliśmy wierzyć w siebie.

-‌ Dla mnie najlepszym czasem w roku zawsze był początek lata. Długie słoneczne dni, koniec roku szkolnego i moje urodziny. To czas, który napawał mnie energią i entuzjazmem. Zdmuchiwanie świeczek urodzinowych zawsze kojarzyło mi się ze spełnianiem marzeń. Cokolwiek by się nie działo w moim życiu, oczekiwanie na mój ulubiony miesiąc dodawało mi otuchy i motywacji w najtrudniejszych chwilach. Piosenkę tę napisałam w trudnym dla mnie czasie, gdy mój dotąd magiczny czas w roku nic ot tak nie zmienił, a mnie dopadło zwątpienie i poczucie, że zawodzę wszystkich, łącznie z samą sobą. To miała być taka kartka z pamiętnika i jednocześnie przypominajka, że wszystko jest w moich rękach, a najważniejszym jest, abym żyła w zgodzie ze sobą.

MERY SPOLSKY Santorini

’Santorini’ to energetyczna i zabawna satyra na wakacyjne oczekiwania, które czasem rozmijają się z rzeczywistością. To zupełnie nowa kompozycja od Mery Spolsky, która znajdzie się już niebawem na rozszerzonej wersji albumu 'Erotik Era’ na winylu.

Artystka dosłownie zdejmuje ciężkie buty i skórzane gorsety, które towarzyszyły jej podczas promocji ostatniej płyty – zamieniając je na letnie, plażowe kreacje.

– Czy lato musi być najlepszym czasem w roku? Czy idealne oświadczyny muszą być na Santorini? Czy na plaży muszę smażyć swoje wyćwiczone ciało w kusym bikini? Na wszystkie te pytania odpowiadam: NIE. Ale z drugiej strony, kto zabroni nam snuć tysiące wizji o idealnym życiu? Nikt. Dlatego w te wakacje prezentuję Wam piosenkę „SANTORINI”. Nie smućmy się gdy oczekiwania nie zgrają się z rzeczywistością. Idealne scenariusze są tylko na filmach. I w naszym teledysku! – opowiada Mery Spolsky. – Czy 'Santorini’ będzie hitem? Czy dziewczyny będą puszczać sobie tę piosenkę na schodkach nad Wisłą? Czy usłyszymy ją we wszystkich radiach w drodze nad morze? NIE WIEM. Ale kto zabroni mi marzyć! Posłuchajcie! – dodaje Artystka.

Mery Spolsky wraz z producentem No Echoes napisali utwór 'Santorini’ w trakcie pracy nad albumem 'Erotik Era’”. Wtedy piosenka nie znalazła się krążku, ponieważ cierpliwie czekała na to lato. Wraz z singlem do sieci trafił teledysk wyreżyserowany przez Michała Sierakowskiego.

ALOK; JESS GLYNNE Summer’s Back

’Summer’s Back’ pojawia się w samą porę, aby uchwycić gorące letnie klimaty! Łącząc energię z lat 2000 ze współczesną produkcją pop, owocuje elektryzującym tanecznym singlem. Piosenka cechuje się charakterystycznymi, rezonującymi wokalami na tle rytmicznego bitu i basu. Każde wejście refrenu dodaje dźwiękom kolorów, gdy klawisze podkreślają potężne wokale Jess Glynne, tworząc letnią fuzję z ponadczasowym tanecznym singlem duetu Moloko 'Sing It Back’ z 1999 roku.

– Zawsze kochałem tę piosenkę i jej radosną, skoczną melodię, jest klasyczna i ponadczasowa, i czuję się zaszczycony, mogąc ją odtworzyć dla nowego pokolenia fanów muzyki. Praca z Jess była niesamowita, jej wokale brzmią niesamowicie i nie mogę się doczekać reakcji, jakie ta piosenka wywoła tego lata, gdy będę ją grał na festiwalach. Mam nadzieję, że przyniesie dużo radości wszystkim i że będą tańczyć i tworzyć wiele nowych wspomnień z lata. – ALOK

KYGO; JONAS BROTHERS Healing (Shatteres Heart)

Singiel, powstały we współpracy z Jonas Brothers, promuje najnowszy album Kygo, zatyułowany po prostu 'Kygo’. Wyczekiwany album został wydany razem z głównym singlem 'Healing (Shattered Heart)’ z udziałem Jonas Brothers.

Aby uczcić premierę, Kygo nagrał pełny set na przepięknej formacji skalnej (Trolltunga), przypominającej 'Język Trolla’ w Norwegii z udziałem artystów takich jak Matt Hansen, Sigrid, Zak Abel, Plested, HAYLA, Sandro Cavazza i Fred Well. Wideo pojawiło się na kanale YouTube Kygo.

Na albumie znajdują się single opbulikowane w tym roku, m.in. 'Me Before You’ z Plested, 'Without You’ z HAYLĄ, 'For Life’ z Zakiem Abelandem, Nile’em Rodgersem i 'Whatever’ z Avą Max”, który osiągnął pierwsze miejsce na europejskiej liście przebojów Airplay.

Aby promować premierę album, Kygo wyruszy w 27-dniową światową trasę koncertową, która rozpocznie się w sobotę, 7 września w Commerce City, CO, z przystankami w Nowym Jorku, Los Angeles, Toronto, Chicago, Amsterdamie, Paryżu, Londynie i innych miastach, kończąc w piątek, 13 grudnia w Dublinie. Podczas trasy gościnnie wystąpią artyści tacy jak, SOFI TUKKER, GRYFFIN, Sam Feldt, Zara Larsson, Klangkarussell, HAYLA, Victoria Nadine i Vandelux dołączą na wybranych koncertach.

