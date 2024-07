W notowaniu dziś 5 nowości, najlepszy debiut niemal w pierwszej dziesiątce, poza listą Taylor Swift z Post Malone, Brodka z Margaret i Rosalie., Lost Frequencies z Bastille, Purple Disco Machine z Asdis i Rubens. Jedynka bez zmian!

40. DISTURBED The Sound Of Silence (CYRIL Remix)

39. B.R.O. Pośrodku

38. WIKTOR WALIGÓRA; PIOTR ODOSZEWSKI; KAJETAN WOLAS Peron

37. MARYLA RODOWICZ; MROZU Sing Sing

36. ARIANA GRANDE We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

35. DOMINIK DUDEK Od Kiedy Jesteś

34. BLANKA If U Want Me

33. MEDUZA; ONEREPUBLIC; LEONY Fire

32. KRZYSZTOF ZALEWSKI Kochaj

31. PIOTR CUGOWSKI Cisza Przed Burzą

30. BON JOVI Living Proof

29. EMINEM Houdini

28. HAPPYSAD Kochaj Sobie Kogo Chcesz

27. ONEREPUBLIC Nobody

26. ZALIA; PIOTR ZIOŁA; MOO LATTE Motyl

25. REA GARVEY; PICTURE THIS Somewhere Close To Heaven

24. KAMIL BEDNAREK Całą Noc

23. MARTA BIJAN Nie Ma Cię Tu

22. MARGARET Miłego Lata

21. SANAH Było, Minęło

20. WIKTOR DYDUŁA Tam Słońce Gdzie My

19. CALVIN HARRIS; RAG’N’BONE MAN Lovers In A Past Life

18. MICHAEL SCHULTE Beautiful Reason

17. GIOVANNI ZARELLA Fantastico

16. EMO Nie Mówiła Nic

15. HOZIER Too Sweet

14. CARLA FERNANDES Chcę Tu Zostać

13. OSKAR CYMS Cały Czas

12. PURPLE DISCO MACHINE; BENJAMIN INGROSSO Honey Boy

11. ANNABELLE Flowers On My Eyes

10. SMOLASTY Dalej

9. KAŚKA SOCHACKA Szum

8. SABRINA CARPENTER Espresso

7. LENNY KRAVITZ Human

6. DAWID PODSIADŁO Nie Lubię Cię

5. TEDDY SWIMS The Door

4. BILLIE EILISH Lunch

3. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2024 Wolne Duchy

2. SYLWIA GRZESZCZAK Och i Ach

1. DODA; SMOLASTY Nie Żałuję

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.