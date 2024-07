Odcinek drogi ekspresowej S3, od węzła Pyrzyce do węzła Gryfino, został zablokowany. Utrudnienia spowodowane są protestem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

W związku z blokadą drogi dla relacji Gorzów – Szczecin zostanie wytyczony objazd od węzła Pyrzyce poprzez łącznicę zjazdową na drogę wojewódzką 122 do miejscowości Pyrzyce i dalej drogą wojewódzką 119 do miejscowości Stare Czarnowo i drogą wojewódzką nr 120 do węzła Pyrzyce.

„Będziemy przepuszczać samochody, które będą przewozić materiały czy towary łatwo psujące się, wrażliwe i ładunki niebezpieczne. Takie auta będziemy przepuszczać, żeby one nie jechały po drodze wojewódzkiej i nie powodowały jakiegoś zagrożenia. Przepuszczać będziemy również autokary” – powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Piotr Krzyżankiewicz.

Zachodniopomorscy przewoźnicy i branżowe organizacje z innych regionów Polski domagają się rządowego wsparcia dla transportowców, m.in. obniżenia składek ZUS do poziomu krajów konkurujących z nimi na rynku europejskim oraz wprowadzenia minimalnych stawek za usługi transportowe.

Utrudnienia mają zakończyć się po godz. 14.

ZSPD zapowiada, że jeśli postulaty transportowców nie zostaną spełnione, protesty na drogach mogą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Protesty odbyły się już w Szczecinie i na A6/S3 pod Szczecinem. W kolejną sobotę transportowcy mają ponownie zablokować S3.