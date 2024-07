Piłkarze Korony Kożuchów po 8 latach spędzonych w IV lidze lubuskiej spadli do klasy okręgowej.

.W sezonie 2023/24 zespół Korony zajął przedostatnie siedemnaste m iejsce zdobywając 27 punktów. Bilans spotkań to: 7 wygranych 6 remisów i 21 porażek. Runda wiosenna była lepsza od jesiennej, ale to nie wystarczyło aby utrzymać się w IV lidze. O minionym sezonie i przygotowaniach do występów w klasie okręgowej mówi Paweł Zwolski – prezes Korony Kożuchów: